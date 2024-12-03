Россиянам рассказали, как защитить смартфон от фишинга и вирусов

Эксперт Илья Казаков из сервиса «Павербанки МТС Юрент» сообщил, что существует вредоносное программное обеспечение, специально созданное для мобильных устройств.

Оно может блокировать телефон, требовать оплату, красть личные данные, списывать деньги с карт и управлять приложениями.

По словам Казакова, вирусы чаще всего попадают на устройства через вредоносные сайты, неофициальные магазины приложений, незащищённые сети и электронные письма. Он рекомендовал использовать надежное антивирусное приложение и регулярно обновлять операционную систему для улучшения безопасности. Также стоит избегать сомнительных приложений, которые могут быть созданы для кражи данных.

Казаков предупредил, что предоставление ненужных разрешений приложениям может привести к утечке данных. Он также посоветовал отключать Bluetooth и Wi-Fi, когда они не используются, а также отключать геолокацию, чтобы защитить себя и продлить время работы гаджета.

Кроме того, он отметил, что фишинговые атаки чаще всего нацелены на мобильные устройства. Из-за маленького экрана пользователи могут не заметить подозрительные ссылки или адреса отправителей.

Казаков посоветовал быть осторожными в сети и не открывать подозрительные ссылки, а также не делиться личной информацией через электронную почту или смс.

Источник: RT.