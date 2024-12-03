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Россиянам рассказали, как защитить смартфон от фишинга и вирусов

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Эксперт Илья Казаков из сервиса «Павербанки МТС Юрент» сообщил, что существует вредоносное программное обеспечение, специально созданное для мобильных устройств.

Оно может блокировать телефон, требовать оплату, красть личные данные, списывать деньги с карт и управлять приложениями.

По словам Казакова, вирусы чаще всего попадают на устройства через вредоносные сайты, неофициальные магазины приложений, незащищённые сети и электронные письма. Он рекомендовал использовать надежное антивирусное приложение и регулярно обновлять операционную систему для улучшения безопасности. Также стоит избегать сомнительных приложений, которые могут быть созданы для кражи данных.

Казаков предупредил, что предоставление ненужных разрешений приложениям может привести к утечке данных. Он также посоветовал отключать Bluetooth и Wi-Fi, когда они не используются, а также отключать геолокацию, чтобы защитить себя и продлить время работы гаджета.

Кроме того, он отметил, что фишинговые атаки чаще всего нацелены на мобильные устройства. Из-за маленького экрана пользователи могут не заметить подозрительные ссылки или адреса отправителей.

Казаков посоветовал быть осторожными в сети и не открывать подозрительные ссылки, а также не делиться личной информацией через электронную почту или смс.

Источник: RT.

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