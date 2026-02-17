Главная » Новости

Пользователям iPhone рекомендовано обновиться до iOS 26.3 из‑за улучшений автономности

Apple выпустила обновление iOS 26.3, которое, согласно последним тестам, демонстрирует более высокую оптимизацию расхода батареи по сравнению с предыдущими версиями iOS 26, отмечают эксперты. Это обновление стало доступно 11 февраля и, по данным тестов, показывает лучшие показатели автономности на различных моделях iPhone среди релизов серии iOS 26.

В новой версии система получила исправления ошибок, улучшения стабильности и обновления, связанные с безопасностью и соответствием регуляторным требованиям, без заметных изменений интерфейса.

Пользователи также отмечают разнообразные впечатления после установки iOS 26.3: кто‑то фиксирует улучшение времени работы аккумулятора и более плавную работу, а другие сообщают, что заметных изменений не почувствовали или всё ещё сталкиваются с особенностями расхода энергии после обновления.

