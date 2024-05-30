Пользователям Google Play Store позволили удалять приложения дистанционно

У пользователей Google Play Store появилась возможность удаления приложений дистанционно. Это новшество позволяет удалять ненужные приложения без необходимости входить в каждое устройство отдельно.

Для использования этой новой опции пользователи должны открыть магазин приложений Google Play и перейти в раздел «Управление приложениями и устройствами». Затем следует выбрать вкладку «Управление».

Если у пользователя есть несколько устройств, то он может выбрать нужное, кликнув на поле «Это устройство» в верхнем левом углу.

В результате откроется список всех подключенных устройств. После выбора нужного устройства отобразится список установленных на нем приложений.

Теперь пользователь может выбрать приложения, которые он хочет удалить. Для этого достаточно щелкнуть по соответствующему приложению и выбрать опцию «Удалить» или «Деактивировать». После подтверждения, выбранное приложение будет удалено с выбранного устройства.

Это нововведение облегчит процесс удаления ненужных приложений для пользователей Google Play Store, особенно если у них есть несколько устройств, на которых нужно удалить одни и те же приложения. Теперь можно избежать необходимости входить в каждое устройство отдельно для удаления приложений.

Важно отметить, что удаление приложений дистанционно не приведет к их удалению из аккаунта Google Play Store. Если пользователь захочет установить удаленное приложение в будущем, он сможет снова загрузить его из магазина приложений.