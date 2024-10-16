Халитов заявил о возможной блокировке сервисов Google на Android

Старший вице-президент «Ростелекома» по информационным технологиям Дарий Халитов предупредил, что российские пользователи смартфонов на базе Android рискуют остаться без доступа к многим сервисам, если иностранные компании решат их заблокировать.

В интервью RTVI он отметил, что россияне активно используют сервисы транснациональных корпораций, зарегистрированных в США, такие как Google Mobile Services.

По словам Халитова, эти сервисы являются неотъемлемой частью операционной системы Android и обеспечивают множество повседневных функций, включая геопозиционирование и прогнозы погоды. Он подчеркнул, что зависимость от этих сервисов делает цифровые приложения, такие как такси и курьерские службы, уязвимыми к возможным блокировкам.

Халитов добавил, что пользователи должны осознавать, что иностранные сервисы могут исчезнуть или их использование станет неудобным. Он также напомнил, что Android не является российской и не имеет технологической независимости.

Когда речь зашла о конкретных сервисах, которые могут стать недоступными, Халитов перечислил практически все продукты Google, включая Google Drive и Gmail. Кроме того, он отметил, что многие приложения, включая банковские, используют push-уведомления от Google, которые могут быть также заблокированы.