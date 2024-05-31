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Пользователи в России стали вдвое чаще стали устанавливать Windows на MacBook

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На спрос услуг по установке Windows на MacBook обратили внимание эксперты «Авито услуг».

В исследовании, на которое ссылается ТАСС, говорится, что пользователи в России стали вдвое чаще стали устанавливать Windows на MacBook. Такой рост наблюдается за период с начала года.

Сравнивая начало года и начало летнего периода, было обнаружено, что спрос возрос на 79%. В «Авито» считают, что известные различия между работой Windows и macOS приводят к тому, что в рабочей среде чаще используется более универсальная операционная система — Windows. Просто переустановка Windows стала популярнее на 31% с начала года.

Аналитики напоминают, что летом многие переходят на удаленную работу. Подготовка ноутбуков и других устройств к повышенной рабочей нагрузке привела к увеличению спроса на установку антивирусов, который за пять месяцев 2024 года вырос на 96% по сравнению с предыдущим периодом.

Установка драйверов также увеличилась на 62%, а спрос на услугу удаления вирусов вырос на 61%.

Кроме того, более половины россиян (53%) в течение последнего года самостоятельно ремонтировали свою технику. За тот же период 41% опрошенных обращались в сервисные центры для ремонта компьютеров, ноутбуков, смартфонов и планшетов.

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