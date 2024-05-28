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Пользователи в РФ стали тратить больше денег на мобильные игры

Автор На чтение 1 мин Просмотров 2 Опубликовано

На Российском интернет-форуме (РИФ) директор по продукту мобильного приложения RuStore, Олег Афанасьев, поделился интересной информацией о повышении расходов россиян на мобильные игры.

Согласно его заявлению, в первом квартале текущего года средний чек на покупку игр в RuStore составил 650 рублей, что в 3,2 раза превышает показатель за аналогичный период 2023 года.

Олег Афанасьев отметил, что российская аудитория снова проявляет интерес к мобильным играм, включая платные. За год количество загрузок платных приложений удвоилось, пишут «Известия».

Зарубежные партнеры, включая студию Junhai, отмечают активность и готовность российской аудитории делать платежи, что отличает ее от других магазинов приложений.

Эксперт также уточнил, что среди пользователей RuStore наиболее популярными жанрами стали экшен, стратегии, приключения и «три в ряд». Несмотря на активный рост иностранных приложений, россияне проявляют больше интереса к играм от отечественных разработчиков.

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