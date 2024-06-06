Пользователи в РФ стали чаще покупать устройства для умного дома

Устройства умного дома становятся все более популярными среди российских покупателей, и специалисты группы компаний «М.Видео-Эльдорадо» оценили рынок этих товаров.

По их данным, спрос на смарт-устройства (за исключением бытовых приборов) ожидается вырасти на 20% в текущем году, достигнув по крайней мере 3,6 миллиона штук.

Первый квартал уже показал впечатляющий рост нескольких категорий продуктов. Продажи датчиков безопасности выросли на 220%, умных светодиодных лент — на 1000%, умных замков — на 60%, а светильников — на 83%. В этом сегменте особенно популярны бренды «Яндекс», Сбер, Hiper, SLS TP-link и Ezviz.

Продажи роботов-пылесосов увеличились на 23,1% в денежном выражении, достигнув 9,6 миллиарда рублей. В этой категории наиболее быстрорастущими брендами стали Dreame и Xiaomi.

Категория умных колонок с виртуальными помощниками также продемонстрировала рекордный рост. По предварительным данным, продажи этих устройств в первом квартале 2024 года выросли на 33,3% до 1,2 миллиона единиц.

В сравнении с прошлым годом, продажи умных колонок увеличились на 300 000 единиц. Лидерами в этой категории уже не первый год являются «Яндекс», Сбер и VK.