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Пользователи сообщили о сбоях в работе мессенджеров KakaoTalk и BiP в России

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

Пользователи корейского мессенджера KakaoTalk и турецкого приложения BiP, ранее функционировавших на территории России без ограничений, второй день подряд сообщают о сбоях при отправке сообщений. Как отмечается, работоспособность сервисов восстанавливается при использовании VPN-соединения.

После удаления большинства отечественных и зарубежных приложений из магазинов Apple и Google в российском регионе полнофункциональным остаётся китайский мессенджер WeChat. С момента введения безвизового режима между Россией и Китаем данный сервис получил более широкое распространение среди российских граждан, использующих его в туристических и деловых целях.

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