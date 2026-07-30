Пользователи сообщили о сбоях в работе мессенджеров KakaoTalk и BiP в России

Пользователи корейского мессенджера KakaoTalk и турецкого приложения BiP, ранее функционировавших на территории России без ограничений, второй день подряд сообщают о сбоях при отправке сообщений. Как отмечается, работоспособность сервисов восстанавливается при использовании VPN-соединения.

После удаления большинства отечественных и зарубежных приложений из магазинов Apple и Google в российском регионе полнофункциональным остаётся китайский мессенджер WeChat. С момента введения безвизового режима между Россией и Китаем данный сервис получил более широкое распространение среди российских граждан, использующих его в туристических и деловых целях.