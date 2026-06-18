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Пользователи сообщили о сбоях в работе Claude AI

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

Пользователи чат-бота Claude AI сообщили о неполадках в работе сервиса. Информация о сбоях появилась на платформе Downdetector, которая отслеживает работу популярных интернет-ресурсов и цифровых сервисов.

По данным сервиса, первые массовые жалобы начали поступать около 10:03 по московскому времени. О проблемах сообщили пользователи из разных стран, включая Германию, Францию, США, Индию, Нидерланды, Великобританию, Японию, Испанию и Италию.

Основная часть обращений связана с работой самого чат-бота Claude. Кроме того, пользователи сообщают о неполадках в мобильном приложении и на официальном сайте сервиса.

Claude AI разработан американской компанией Anthropic, основанной в Сан-Франциско. Компания специализируется на создании больших языковых моделей и развитии технологий искусственного интеллекта.

На момент публикации представители Anthropic не комментировали причины неполадок и сроки восстановления стабильной работы сервиса.

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