Главная » Новости

Пользователи смартфонов Samsung Galaxy S25 часами заряжают свои устройства

Автор На чтение 1 мин Просмотров 116 Опубликовано

Пользователи Galaxy S25 Ultra и S25+ столкнулись с медленной зарядкой и перебоями в процессе. Максимальная мощность зарядки составляет 45 Вт, как и у предыдущих моделей, что вызывает недовольство.

Некоторые владельцы сообщают, что зарядное устройство, которое работало с их предыдущими флагманами, теперь не справляется с S25, и полная зарядка занимает несколько часов.

Проблемы также возникают с официальным зарядным устройством Samsung, и некоторые рекомендуют отключить функцию быстрой зарядки для улучшения ситуации.

Samsung Italia признала наличие проблемы и обещала исправить её в будущем обновлении, рекомендуя использовать кабель 3A из комплекта вместо 5A. Проблема затрагивает только проводную зарядку, беспроводная работает нормально.

Компания уже выпустила обновление для серии S25, однако неясно, решает ли оно проблему. Рекомендуется использовать кабель USB-C с силой тока 3 А и адаптер мощностью 25–35 Вт, если проблемы с зарядкой продолжаются.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2025 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.