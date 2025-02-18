Пользователи смартфонов Samsung Galaxy S25 часами заряжают свои устройства

Пользователи Galaxy S25 Ultra и S25+ столкнулись с медленной зарядкой и перебоями в процессе. Максимальная мощность зарядки составляет 45 Вт, как и у предыдущих моделей, что вызывает недовольство.

Некоторые владельцы сообщают, что зарядное устройство, которое работало с их предыдущими флагманами, теперь не справляется с S25, и полная зарядка занимает несколько часов.

Проблемы также возникают с официальным зарядным устройством Samsung, и некоторые рекомендуют отключить функцию быстрой зарядки для улучшения ситуации.

Samsung Italia признала наличие проблемы и обещала исправить её в будущем обновлении, рекомендуя использовать кабель 3A из комплекта вместо 5A. Проблема затрагивает только проводную зарядку, беспроводная работает нормально.

Компания уже выпустила обновление для серии S25, однако неясно, решает ли оно проблему. Рекомендуется использовать кабель USB-C с силой тока 3 А и адаптер мощностью 25–35 Вт, если проблемы с зарядкой продолжаются.