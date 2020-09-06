Пользователи Samsung Galaxy S8 и Note 8 сообщили о проблемах с GPS-отслеживанием

Многие владельцы Samsung Galaxy S8 и Galaxy Note 8 испытывают проблемы с GPS-отслеживанием, и эти жалобы появляются в течение последних нескольких месяцев.

Согласно многим обсуждениям на Reddit и других веб-сайтах, многие пользователи Galaxy S8 и Note 8 сталкиваются с проблемой, когда навигационные приложения не могут поддерживать постоянную работу GPS. Эти пользователи сообщают, что такие приложения, как, например, Google Maps, не отслеживают их местоположение, когда они начинают движение. Пользователи считают, что проблема возникла после обновления, выпущенного ранее в этом году, но трудно определить основную причину. В любом случае, наблюдаемое количество жалоб свидетельствует о том, что владельцы Galaxy S8 и Galaxy Note 8 уже несколько месяцев сталкиваются с этой проблемой.

Пользователь shiftf7 снял видео о том, как возникают проблемы с GPS-отслеживанием. Например, Google Maps не может отслеживать местоположение телефона, даже если он находится в движущемся транспортном средстве, а навигационное приложение на его автомобильном комплекте работает отлично.

ShiftF7 также составил обширный список сообщений Reddit, в которых владельцы Galaxy S8 и Galaxy Note 8 жалуются на эти проблемы с GPS-отслеживанием. Похоже, что Samsung еще не подтвердила и не выпустила обновление для устранения проблемы, поскольку пользователи все еще жалуются на проблему.