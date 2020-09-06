Пользователи Samsung Galaxy S8 и Note 8 сообщили о проблемах с GPS-отслеживанием

Меню
Поиск

USD/RUB: 75.18 EUR/RUB: 89.04 BTC/USD: 8756.9

6 октября : воскресенье

ТОП новости

Извините. Данных пока нет.

Интервью

Apple заявила, что руководитель Epic Games просил у компании особые условия

Компания считает, что производитель Fortnite нарушил правила Apple и не должен возвращаться в магазин, пока бушует судебная тяжба.

Оценена важность установки антивируса на смартфон

Эксперты советуют использовать антивирусные приложения, если смартфон работает под управлением Android.

Эксперт рассказал, как быстро заработать денег в кризис

В это нестабильное время, в эпоху «коронакризиса» многие из нас хотят быстро приумножить свои деньги.

В Valve объяснили задержку Half-Life 3

По словам основателя Valve, студия не гонится за финансовыми показателями и не следует правилам игровой индустрии.

Из-за коронавируса Google отменила конференцию для разработчиков I/O 2020

В компании сейчас рассматривают возможность проведения конференции в ином формате.

Колонка эксперта

Главный миф о зарядке и разрядке смартфонов развеяло Роскачество

Специалист Роскачества Антон Куканов рассказал о мифах, которые связаны с зарядкой и разрядкой смартфонов.

Эксперт рассказал, как быстро заработать денег в кризис

В это нестабильное время, в эпоху «коронакризиса» многие из нас хотят быстро приумножить свои деньги.

Пандемия – хороший повод задуматься о новых технологиях

Директор департамента по акселерации направления ТЭК и промышленности Фонда «Сколково» Алексей Борисов – о том, как инновации могут помочь избежать экономического коллапса в реальном секторе

Озвучена распространенная ошибка при зарядке смартфона

При полной зарядке до 100% и продолжительном подключении устройства от сети, происходит более быстрое «старение» аккумулятора.

Weblium конструктор сайтов: бесплатная платформа для создания сайтов нового поколения

Бесплатный конструктор сайтов, работающий по технологии искусственного интеллекта.

Статьи

Обзоры рынков

Пользователи Samsung Galaxy S8 и Note 8 сообщили о проблемах с GPS-отслеживанием

06.09.2020 11:58

Многие владельцы Samsung Galaxy S8 и Galaxy Note 8 испытывают проблемы с GPS-отслеживанием, и эти жалобы появляются в течение последних нескольких месяцев.

Согласно многим обсуждениям на Reddit и других веб-сайтах, многие пользователи Galaxy S8 и Note 8 сталкиваются с проблемой, когда навигационные приложения не могут поддерживать постоянную работу GPS. Эти пользователи сообщают, что такие приложения, как, например, Google Maps, не отслеживают их местоположение, когда они начинают движение. Пользователи считают, что проблема возникла после обновления, выпущенного ранее в этом году, но трудно определить основную причину. В любом случае, наблюдаемое количество жалоб свидетельствует о том, что владельцы Galaxy S8 и Galaxy Note 8 уже несколько месяцев сталкиваются с этой проблемой.

Пользователь shiftf7 снял видео о том, как возникают проблемы с GPS-отслеживанием. Например, Google Maps не может отслеживать местоположение телефона, даже если он находится в движущемся транспортном средстве, а навигационное приложение на его автомобильном комплекте работает отлично.

Пользователи Samsung Galaxy S8 и Note 8 сообщили о проблемах с GPS-отслеживанием

ShiftF7 также составил обширный список сообщений Reddit, в которых владельцы Galaxy S8 и Galaxy Note 8 жалуются на эти проблемы с GPS-отслеживанием. Похоже, что Samsung еще не подтвердила и не выпустила обновление для устранения проблемы, поскольку пользователи все еще жалуются на проблему.

Просмотры:


Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги