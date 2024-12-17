Пользователи Samsung Galaxy S24 Ultra массово пожаловались на антибликовый экран

Пользователи жалуются на проблемы с антибликовым покрытием Samsung Galaxy S24 Ultra.

Samsung Galaxy S24 Ultra, известный своим качественным антибликовым дисплеем, столкнулся с проблемами: менее чем через год после покупки, покрытие начинает отслаиваться, особенно в зонах активного использования. Пользователи сообщают, что антибликовый слой изнашивается быстрее, чем ожидалось.

Один из пользователей, @xeetechcare, опубликовал фотографии с отслаиванием покрытия на краю экрана, подтверждая, что телефон не подвергался внешним повреждениям. Другие пользователи также делятся похожими историями, указывая на распространенность проблемы.

Эксперты предполагают, что покрытие может быть слишком тонким для повседневного использования, что приводит к появлению царапин.

На данный момент Samsung не прокомментировала ситуацию, и пользователи не знают, покрываются ли такие повреждения гарантией. В сообществе обсуждают возможный «срыв олеофобного покрытия», однако компания не признает это гарантийным случаем.

Пользователям советуют аккуратно ухаживать за дисплеем, используя только микрофибровые салфетки и избегая чистящих средств. Хотя защитные пленки могут предотвратить повреждение, они могут ухудшить качество изображения, ставя пользователей перед выбором между защитой и функциональностью.

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