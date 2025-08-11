Главная » Новости

Пользователи раскрашивают Google Карты на новом сайте Wplace

Сайт Wplace стремительно набирает популярность в интернете. Его основная идея — совместное рисование на единой карте, оформленной в стиле Google Maps. Все изображения создаются коллективно: каждый пользователь добавляет пиксели к общей картине.

Концепция напоминает проект r/place, запущенный на платформе Reddit в 2017 году. Wplace начал работу примерно две недели назад, и за это время пользователи уже покрыли почти всю карту — пиксельные изображения встречаются даже в небольших населённых пунктах. Добавление одного пикселя доступно каждые 30 секунд.

