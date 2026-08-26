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Пользователи пожаловались на внезапные отключения Google Pixel 11 Pro

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

Первые владельцы Google Pixel 11 Pro сообщили о случаях, когда смартфоны неожиданно выключаются после непродолжительной работы. По словам пользователей, устройства могут отключаться даже при достаточном уровне заряда аккумулятора.

С аналогичной проблемой столкнулся редактор Android Authority: его смартфон перестаёт работать через одну-две минуты после включения, в том числе во время первоначальной настройки.

В сервисных центрах пока не готовы принимать такие устройства на ремонт. Специалисты объясняют это тем, что Pixel 11 Pro недавно появился на рынке и методы устранения подобных неисправностей ещё не определены.

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