Пользователи перестали переходить на ОС Windows 11 со старых версий операционной системы

Популярность Windows 11 постепенно начинает снижаться, об этом свидетельствует новый отчет специалистов AdDuplex.

После презентации новой операционной системы от Microsoft многие начали на нее переходить. Она, как и ожидалось, имела большое количество проблем, которые разработчики уже устранили обновлениями.

По данным AdDuplex, сейчас рост пользователей Windows 11 очень сильно замедлился.

Так, в прошлом месяце «одиннадцатая» занимала всего 0,1% рынка. Сейчас наибольшей популярностью пользуется Windows 10 редакций 21H2 и 21H1, их доля составляет 28,5% и 26,5% соответственно.