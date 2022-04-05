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Пользователи перестали переходить на ОС Windows 11 со старых версий операционной системы

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Популярность Windows 11 постепенно начинает снижаться, об этом свидетельствует новый отчет специалистов AdDuplex.
После презентации новой операционной системы от Microsoft многие начали на нее переходить. Она, как и ожидалось, имела большое количество проблем, которые разработчики уже устранили обновлениями.

По данным AdDuplex, сейчас рост пользователей Windows 11 очень сильно замедлился.

Так, в прошлом месяце «одиннадцатая» занимала всего 0,1% рынка. Сейчас наибольшей популярностью пользуется Windows 10 редакций 21H2 и 21H1, их доля составляет 28,5% и 26,5% соответственно.

Windows 11
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