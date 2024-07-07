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Пользователи оказались в зоне риска: в сеть слили 10 миллиардов паролей

Автор На чтение 1 мин Просмотров 61 Опубликовано

Пользователь с именем ObamaCare опубликовал огромную базу паролей в интернете. В этой базе содержится около 10 миллиардов уникальных паролей. У этого человека уже были подтвержденные случаи утечек информации, поэтому следует относиться к этой новой базе с серьезностью.

Пользователи оказались в зоне риска: в сеть слили 10 миллиардов паролей

Файл с названием rockyou2024.txt содержит 9 948 575 739 паролей в виде обычного текста. Пользователь ObamaCare уточняет, что в его базе есть как новые пароли, так и те, которые уже ранее появлялись в сети.

Компания Cybernews изучила эту базу и подтвердила, что в ней присутствуют реальные пароли.

Утечка RockYou2024 представляет собой сборник реальных паролей, которые люди используют по всему миру. Раскрытие такого большого количества паролей значительно увеличивает риск кражи учетных данных.

Злоумышленники могут использовать базу паролей RockYou2024 для атак и получения несанкционированного доступа к различным онлайн-аккаунтам, где люди используют эти пароли, включенные в базу данных.

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