Пользователи нашли способ вернуть старый WhatsApp в Windows 10 и 11

Пользователи Windows обнаружили способ восстановить прежнюю нативную версию WhatsApp после перехода приложения на формат прогрессивного веб-приложения (PWA). Как отмечают участники профильных форумов и соцсетей, новый клиент оказался более требовательным к ресурсам и менее стабильным, чем прежняя версия. Речь идет о мессенджере WhatsApp, принадлежащем Meta (признана экстремистской и запрещена в России).

В начале месяца разработчики перевели WhatsApp для Windows 10 и Windows 11 на PWA-архитектуру и убрали из Microsoft Store прежнюю UWP-версию. Пользователи отмечают, что старый клиент работал быстрее, потреблял меньше оперативной памяти и воспринимался как полноценное Windows-приложение, а не оболочка веб-сайта.

Официального механизма возврата к прежней версии нет, однако энтузиасты нашли обходной путь. Он предполагает удаление текущего WhatsApp, временное отключение автоматических обновлений Microsoft Store и ручную установку сохраненного MSIXBUNDLE-файла последней UWP-версии. При этом подчеркивается, что установочный файл распространяется вне официального магазина, поэтому пользователям рекомендуется проверять цифровую подпись и источник загрузки.

Отмечается, что решение носит временный характер. По истечении периода паузы обновлений магазин автоматически попытается обновить приложение до новой PWA-версии. Кроме того, при использовании старого клиента пользователи не будут получать ни функциональные, ни защитные обновления, что может повлечь риски безопасности. Авторы инструкции подчеркивают, что такой вариант подходит только тем, кто осознанно готов отказаться от поддержки ради более привычной и быстрой работы приложения.