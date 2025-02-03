Пользователи нашли способ борьбы со спекулянтами, которые скупают новые видеокарты Nvidia

На этой неделе в продажу поступили долгожданные видеокарты Nvidia RTX 5090 и RTX 5080, и спекулянты начали массово скупать их, чтобы затем продавать по завышенным ценам. Чтобы помешать этому, пользователи eBay начали публиковать поддельные объявления о продаже этих видеокарт.

В США и Великобритании можно встретить множество предложений по цене, близкой к рекомендованной, с пометкой «прочитайте описание». В описании указано, что продавцы на самом деле рассылают изображения видеокарт неопытным ботам или спекулянтам, стремящимся заработать на дефиците.

Некоторые объявления даже предлагают случайные предметы, чтобы обмануть тех, кто пытается купить видеокарты. Например, продавцы могут обещать отправить что-то из благотворительного магазина вместо настоящей видеокарты.

Эта схема оказалась настолько эффективной, что на eBay трудно найти подлинные объявления о продаже RTX 5090. Пользователи активно делятся своими макетами объявлений на Reddit, чтобы создать еще больше подделок.