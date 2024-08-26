Американцам стало не по себе от того, что в Европе с iPhone жизнь стала более насыщенной.

Тамошние пользователи наслаждаются преимуществами, такими как сторонние магазины приложений и возможность менять приложения по умолчанию, в то время как американцы остаются с ограниченными возможностями.

В Европе доступны браузеры с собственными движками и игры, такие как Fortnite, что значительно расширяет функционал устройств.

В то время как Apple предлагает лишь минимальные изменения, чтобы избежать контроля со стороны регуляторов, создается впечатление, что компания создает два разных iPhone: один для Европы и другой для остального мира.

Хотя в App Store можно найти эмуляторы ретро-игр, Apple, похоже, не спешит внедрять более гибкие функции для всех пользователей. Это вызывает вопросы о том, почему компания не может предложить единый стандарт, который был бы удобен для всех.

Возможно, со временем Apple изменит свою политику и предоставит одинаковые возможности всем пользователям. Однако сейчас кажется, что смелое решение предоставить всем одинаковые iPhone могло бы сделать использование устройств более интересным и увлекательным.

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