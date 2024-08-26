Главная » Новости

Пользователи iPhone в США стали чувствовать себя обделенными

Автор На чтение 1 мин Просмотров 71 Опубликовано

Американцам стало не по себе от того, что в Европе с iPhone жизнь стала более насыщенной.

Тамошние пользователи наслаждаются преимуществами, такими как сторонние магазины приложений и возможность менять приложения по умолчанию, в то время как американцы остаются с ограниченными возможностями.

В Европе доступны браузеры с собственными движками и игры, такие как Fortnite, что значительно расширяет функционал устройств.

В то время как Apple предлагает лишь минимальные изменения, чтобы избежать контроля со стороны регуляторов, создается впечатление, что компания создает два разных iPhone: один для Европы и другой для остального мира.

Хотя в App Store можно найти эмуляторы ретро-игр, Apple, похоже, не спешит внедрять более гибкие функции для всех пользователей. Это вызывает вопросы о том, почему компания не может предложить единый стандарт, который был бы удобен для всех.

Возможно, со временем Apple изменит свою политику и предоставит одинаковые возможности всем пользователям. Однако сейчас кажется, что смелое решение предоставить всем одинаковые iPhone могло бы сделать использование устройств более интересным и увлекательным.

Источник

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.