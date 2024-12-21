Пользователи HUAWEI успешно используют Google-приложения без GMS

Смартфоны и планшеты HUAWEI в России уже пять лет продаются без предустановленных Google-сервисов из-за санкций США. Исследование показало, что большинство владельцев устройств HUAWEI успешно используют приложения Google, несмотря на отсутствие GMS.

С 2020 года HUAWEI предлагает HMS — собственные мобильные сервисы, которые стали альтернативой GMS. Пользователи выражают сомнения, что приложения Google невозможно установить, но исследование подтверждает, что многие находят способ использовать их без проблем.

Платформа AppGallery, созданная HUAWEI, занимает одно из первых мест по скачиванию приложений. В ней доступны и приложения российских банков, что упрощает оплату. При этом пользователи легко устанавливают и используют YouTube и другие сервисы Google через альтернативные методы.

Результаты исследования показывают, что отсутствие GMS не создает значительных трудностей для пользователей HUAWEI. Многие даже не осознают, что используют сервисы Google, так как новые версии программ автоматически устанавливают необходимые компоненты.

В целом, смартфоны HUAWEI воспринимаются пользователями так же, как обычные Android-устройства, а санкции только способствуют росту их популярности.

Источник: Лента.ру.