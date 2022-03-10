Пользователи Google Play Store в России больше не смогут покупать приложения и игры

Сегодня Google сообщил разработчикам приложений для Android, что пользователи Play Store в России скоро больше не смогут покупать приложения, игры, IAP или подписки.

Это связано с «сбоем платежной системы» и вступит в силу «в ближайшие дни». Помимо покупок в приложении, пользователи больше не смогут совершать платежи по подписке или покупки в приложении «цифровых товаров с помощью Google Play в России».

Однако бесплатные приложения останутся доступными для загрузки вместе с прошлыми покупками.

Ситуация быстро развивается, и мы рекомендуем вам вернуться на эту страницу для получения последней информации. Ниже мы ответили на некоторые дополнительные вопросы, которые могут возникнуть у разработчиков, и будем продолжать обновлять их.