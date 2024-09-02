Пользователи Google Pixel 9 Pro XL столкнулись с проблемной реакцией экрана на нажатия

Пользователи Pixel 9 Pro XL сообщают о проблемах с регистрацией нажатий в углу экрана, особенно при закрытии клавиатуры Gboard.

Некоторые владельцы испытывают трудности с нажатием на кнопку, расположенную в нижнем левом углу, что затрудняет использование устройства.

Несмотря на широкий диапазон касаний для этой кнопки, пользователи замечают, что иногда требуется точное нажатие на её значок, что делает использование менее удобным.

На других моделях, таких как Pixel 9 Pro, подобные проблемы не наблюдаются. Некоторые пользователи отметили, что перезагрузка устройства временно решает ситуацию.

В качестве альтернативы предлагается использовать жест «Назад» для закрытия клавиатуры. Проблема, скорее всего, связана с программным обеспечением, а не с самим экраном.

При размещении других элементов управления в этой области они работают корректно, что даёт надежду на исправление в будущих обновлениях.