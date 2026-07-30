Пользователи Galaxy S25 Ultra и S24 Ultra жалуются на быструю разрядку батареи после июльского обновления

Растущее число владельцев смартфонов Samsung Galaxy S25 Ultra и Galaxy S24 Ultra сообщают о серьёзных проблемах с разрядкой аккумулятора и перегревом устройств после установки июльского обновления безопасности. Соответствующие жалобы появляются на форуме Samsung Community, платформе Reddit, а также на ряде технологических ресурсов на протяжении последних нескольких дней.

Один из владельцев Galaxy S25 Ultra отметил, что ранее батарея работала в обычном режиме, однако после обновления заряд снижался с примерно 85% в полночь до почти 5% к полудню при всего двух часах активного использования экрана. Тот же пользователь обратил внимание на потерю 5–7% заряда в час даже в режиме ожидания, чего ранее не наблюдалось.

Владелец Galaxy S24 Ultra сообщил, что смартфон ранее без проблем работал целый день без подзарядки, однако после установки июльского обновления автономность заметно снизилась. Аналогичные жалобы встречаются и у других пользователей в тех же обсуждениях и в отдельных публикациях. Помимо ускоренной разрядки, многие отмечают повышенный нагрев устройств даже при незначительной нагрузке или в состоянии покоя, а также замедление зарядки, которое сохраняется независимо от предпринимаемых мер.

Судя по сообщениям, проблема в основном затрагивает старшие модели линеек S24 и S25 — версии Ultra, при этом пользователи связывают её с июльским обновлением прошивки. Хотя не все владельцы сталкиваются с подобными неполадками, количество похожих жалоб достаточно велико, что указывает скорее на программную, а не аппаратную природу проблемы.

Официальных заявлений от компании Samsung, подтверждающих наличие проблемы или сроки выпуска исправления, пока не поступало. Пострадавшие пользователи в основном ожидают выхода следующего обновления в надежде на устранение неполадок. Некоторые уже пытались применить стандартные методы экономии заряда батареи, включая ограничение фоновых приложений и поиск некорректно работающих процессов, однако, по их словам, заметного эффекта это не принесло.

Подобные проблемы с батареей и перегревом после крупных обновлений безопасности не являются редкостью для устройств на Android, и ранее Samsung уже устраняла похожие неполадки при помощи последующих обновлений. До появления официальной информации пользователям, столкнувшимся с данной проблемой, рекомендуется отслеживать показатели работы батареи и направлять подробные отчёты в службу поддержки Samsung для получения дополнительных данных.