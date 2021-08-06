Популярная биржа криптовалют Coinbase объявила, что теперь позволяет трейдерам использовать Apple Pay для покупки криптоактивов на платформе.

«Сегодня мы представляем новые и беспрепятственные способы включения покупок в криптовалюту с привязанными дебетовыми картами к Apple Pay и Google Pay, а также мгновенного вывода средств на сумму до 100 000 долларов за транзакцию, доступного круглосуточно, — говорится в сообщении блога Coinbase в четверг.

«Если у вас уже есть дебетовая карта Visa или Mastercard, привязанная к вашему Apple Wallet, Apple Pay будет автоматически отображаться в качестве способа оплаты, когда вы покупаете криптовалюту с помощью Coinbase на устройстве iOS с поддержкой Apple Pay или в веб-браузере Safari».

Кроме того, Coinbase заявила, что она также упрощает и ускоряет доступ пользователей к своим деньгам, предлагая мгновенное отмывание с помощью платежей в реальном времени (RTP), что позволяет клиентам в США со связанными банковскими счетами мгновенно и безопасно обналичивать до 100000 долларов за каждую сделкe.

В июне дебетовые карты Coinbase получили поддержку «Apple Pay», что позволило добавить их в приложение Wallet на iPhone. Карта Coinbase автоматически конвертирует криптовалюту, которую пользователь хочет потратить, в доллары США и переводит средства на свою карту Coinbase для покупок в Apple Pay и снятия средств в банкоматах.

Источник — Astera.