Пользователи Apple в Великобритании лишились функции расширенной защиты данных ADP

Компания Apple отключила функцию «Расширенной защиты данных» (ADP) в iCloud для пользователей в Великобритании. Это решение принято после того, как МВД Великобритании потребовало предоставить доступ ко всему зашифрованному контенту в iCloud.

Функция ADP позволяет надежно шифровать данные в облаке, доступ к которым есть только у пользователя, а Apple не может их получить.

Министерство внутренних дел Великобритании аргументировало своё требование тем, что шифрование помогает преступникам избегать правосудия. При этом доступ к данным потребовался не только от граждан Великобритании, но и от пользователей из других стран.

В результате Apple отключила ADP для британских пользователей, выразив сожаление по поводу этого решения.