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Пользователи Apple в России пожаловались на сбои App Store

Автор На чтение 2 мин Опубликовано

Российские пользователи Apple 20 июля столкнулись с перебоями в работе App Store. У части владельцев устройств магазин приложений не открывался, а установленные программы не обновлялись. Одновременно поступали отдельные жалобы на работу сайта Apple и сервиса Apple Music.

Роскомнадзор сообщил, что не ограничивал доступ к App Store. Аналитик ICT-Online.ru Андрей Блинов также не считает сбой результатом блокировки со стороны Apple. По его словам, при целенаправленном ограничении сервисы не работали бы у подавляющего большинства российских пользователей. Нынешние неполадки затронули только часть аудитории, поэтому эксперт допускает локальный технический сбой.

Жалобы появились спустя несколько дней после истечения срока требований Федеральной антимонопольной службы к Apple. Ранее российские депутаты и чиновники предлагали принять меры в отношении компании после удаления из магазина мессенджера «Макс» и других сервисов VK. Однако официально перебои с App Store с этими требованиями не связывают.

Опрошенные Бизнес ФМ специалисты считают, что даже при полном ограничении магазина пользователи смогут находить альтернативные способы установки и обновления программ. Основатель YouTube-канала Wylsacom Валентин Петухов отметил, что Apple с 2022 года официально не продаёт устройства в России, однако продолжает видеть поставки миллионов смартфонов на российский рынок по параллельным каналам.

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