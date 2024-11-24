Пользователей в РФ предупредили об опасности зарядки гаджетов от ноутбука

Подключение смартфона или планшета к ноутбуку может показаться удобным, особенно когда рядом нет розетки. Однако, по словам техноэксперта Сергея Биржевого, которые приводит «Газета.ру», такой способ зарядки может быть вреден как для гаджета, так и для самого ноутбука.

Ноутбук заряжает устройства через USB-порт, который обычно выдает ограниченную мощность — 5 Вольт с током до 0.5–1 Ампер в зависимости от типа порта.

Современные гаджеты, особенно те, что поддерживают быструю зарядку, требуют больше энергии. Это может привести к более медленной зарядке и перегреву, что, в свою очередь, снижает срок службы аккумулятора устройства.

Если ноутбук не подключен к розетке и использует свой встроенный аккумулятор, зарядка гаджетов будет ускорять его разряд. Это также увеличивает энергопотребление ноутбука, что может вызвать перегрев его компонентов.

Чтобы минимизировать риски, эксперт рекомендует использовать USB-C порты с поддержкой Power Delivery, которые могут выдавать до 100 Вт.

Зарядка от розетки предпочтительнее, так как обеспечивает стабильное напряжение. Также важно использовать качественные кабели и адаптеры, чтобы избежать перегрева и повреждений.

Подключение гаджета для кратковременной зарядки безопасно, однако для регулярного использования ноутбука в качестве зарядного устройства стоит учитывать возможные риски и применять правильные методы зарядки.