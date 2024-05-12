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Пользователей в РФ предупредили о новом способе мошенничества в Telegram

Автор На чтение 1 мин Просмотров 3 Опубликовано

Мошенники все чаще используют популярный мессенджер Telegram для обмана российских пользователей, представляясь сотрудниками технической поддержки.

Они отправляют сообщения пользователям, утверждая, что была получена заявка на удаление их аккаунта.

Злоумышленники затем предлагают перейти на фишинговый сайт, который визуально похож на официальный интерфейс Telegram. На этом сайте требуется ввести номер телефона и код безопасности.

По данным Роскачества, около 5% пользователей мессенджера столкнулись с таким видом мошенничества.

Получив доступ к этим данным, злоумышленникам открывается возможность взлома аккаунта, доступа к перепискам и управлению каналами. Роскачество подчеркивает, что в Telegram не существует процедуры подачи заявок на удаление аккаунтов.

Чтобы избежать мошенничества и взлома аккаунта, эксперты Роскачества рекомендуют пользователям использовать сложные пароли, включать двухфакторную аутентификацию и быть осторожными при переходе по подозрительным ссылкам в Telegram.

F.A.C.C.T: мошенники придумали новую схему угона аккаунта Telegram

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