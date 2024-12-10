Пользователь Reddit установил Windows 11 на POCO X3 Pro

Пользователь Reddit под ником anh0l поделился своим опытом установки Windows 11 на смартфон POCO X3 Pro.

Для достижения этой цели ему пришлось установить кастомную версию UEFI и ARM-версию Windows 11, а также вручную интегрировать драйверы во время настройки, используя материалы проекта Renegade Project.

По словам anh0l, время автономной работы смартфона оказалось крайне низким — всего около 2,5 часа. Он также отметил, что устройство не поддерживает быструю зарядку и заряжается медленно. Кроме того, смартфон быстро нагревается, достигая температуры около 48 °C.

Пользователь указал, что не может полноценно использовать устройство из-за частичной неработоспособности сенсорного экрана. Однако с установленной кастомной UEFI он планирует протестировать на POCO X3 Pro какой-нибудь Linux-дистрибутив, например, ARM-версию Arch.