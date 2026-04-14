Пользователь настроил ИИ-агента для поиска возможных нарушений налогового законодательства

Пользователь под ником camol разработал ИИ-агента OpenClaw, который, по его утверждению, используется для мониторинга социальных сетей с целью выявления публикаций о возможном уклонении от уплаты налогов.

Система анализирует посты пользователей, в которых упоминаются доходы от криптовалют, ставок, перепродаж или наличных операций, и фиксирует потенциально релевантные случаи. По описанию, агент автоматически собирает доступную информацию об аккаунтах, делает скриншоты и формирует обращения в Налоговое управление США через официальные формы для информаторов.

Сообщается, что алгоритм функционирует автономно и уже сформировал тысячи подобных заявок. В США программа информаторов предусматривает выплату вознаграждения в размере до 30% от суммы взысканных налогов.