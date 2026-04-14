Главная » Новости

Пользователь настроил ИИ-агента для поиска возможных нарушений налогового законодательства

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

Пользователь под ником camol разработал ИИ-агента OpenClaw, который, по его утверждению, используется для мониторинга социальных сетей с целью выявления публикаций о возможном уклонении от уплаты налогов.

Система анализирует посты пользователей, в которых упоминаются доходы от криптовалют, ставок, перепродаж или наличных операций, и фиксирует потенциально релевантные случаи. По описанию, агент автоматически собирает доступную информацию об аккаунтах, делает скриншоты и формирует обращения в Налоговое управление США через официальные формы для информаторов.

Сообщается, что алгоритм функционирует автономно и уже сформировал тысячи подобных заявок. В США программа информаторов предусматривает выплату вознаграждения в размере до 30% от суммы взысканных налогов.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Средство массовой информации сетевое издание «Астера» (реестровая запись ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018), зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2026 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.