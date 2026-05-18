Пользователь из Reddit создал автоматическую систему защиты от голубей

Пользователь Reddit разработал автоматизированную систему для отпугивания голубей, которые регулярно загрязняли лоджию и стучались в окна. По его словам, птицы создавали постоянные неудобства, что и стало причиной создания устройства.

В основе конструкции используется мини-компьютер Orange Pi 5, USB-камера и водяной механизм для отпугивания. Система работает в автоматическом режиме: камера непрерывно отслеживает заданную зону, а при обнаружении птицы активируется водяной распылитель.

Сообщается, что решение позволяет удерживать голубей на расстоянии и поддерживать чистоту на балконе.