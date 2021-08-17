Загадочный смартфон Realme с RMX3125 появился в базе данных регулирующего органа Китая TENAA. Технические характеристики, представленные в списке, показали, что это будет доступное устройство с возможностями 5G. К сожалению, изображения телефона пока недоступны на TENAA. Также нет информации об окончательном торговом названии устройства. Вероятно, он может появиться на китайском рынке как новый телефон серии V или Q.

Realme RMX3125 имеет размеры 163,9 x 75,7 x 8,4 мм и весит 189 граммов. Ожидается, что на китайский рынок устройство поступит в двух оттенках, таких как золотой и фиолетовый. Он оснащен 6,52-дюймовым дисплеем с разрешением HD + 720 x 1600 пикселей.

RMX3125 оснащен восьмиъядерным процессором с тактовой частотой 2,4 ГГц и батареей емкостью 4980 мАч. Информации о возможностях быстрой зарядки устройства нет.

В Китае RMX3125 будет поставляться с 4 ГБ / 6 ГБ / 8 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ / 128 ГБ / 256 ГБ встроенной памяти. Устройство загрузится с ОС Android 11 и будет иметь слот для карт памяти microSD для дополнительного хранилища.

В нем установлена ​​8-мегапиксельная селфи-камера. Его задняя оболочка имеет систему с двумя камерами 13 + 2 мегапикселя. В целях безопасности он оснащен сканером отпечатков пальцев. Поскольку изображения устройства недоступны, неизвестно, имеет ли он сканер отпечатков пальцев боковой или задней панели.

Источник — Astera.