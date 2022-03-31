Полные спецификации Realme RMX3372 и RMX3574 стали известны через списки TENAA

RMX3372 и RMX3574 — это номера моделей двух будущих смартфонов от Realme . Оба устройства были одобрены телекоммуникационным органом Китая TENAA. Списки TENAA обеих моделей показали их изображения и характеристики. RMX3372, похоже, похож на Realme GT Neo2, тогда как RMX3574, по-видимому, является телефоном 5G начального уровня, который может стать телефоном серии Q.

Технические характеристики Realme RMX3372

Телефон Realme RMX3372 оснащен 6,62-дюймовой панелью AMOLED FHD+ со встроенным датчиком отпечатков пальцев. Он имеет 16-мегапиксельную фронтальную камеру и 64-мегапиксельную + 8-мегапиксельную + 2-мегапиксельную тройную камеру сзади.

RMX3372 может поставляться с SoC Snapdragon 870 , 6 ГБ / 8 ГБ / 12 ГБ ОЗУ и 128 ГБ / 256 ГБ / 512 ГБ встроенной памяти. Скорее всего, он будет оснащен двухэлементной батареей емкостью 5000 мАч. Для дополнительного хранилища у него будет слот для карт памяти microSD. Mirror Black, Dream Blue и Super Orange — это три цветовых варианта RMX3372.

Технические характеристики Realme RMX3574

Realme RMX3574 имеет 6,58-дюймовый экран IPS Full HD+, 8-мегапиксельную фронтальную камеру и 13-мегапиксельную + 2-мегапиксельную систему с двумя камерами. Он оснащен неизвестным восьмиядерным процессором с частотой 2,4 ГГц, 4 ГБ / 6 ГБ оперативной памяти и батареей емкостью 5000 мАч. Устройство также будет иметь 128 ГБ встроенной памяти, слот для карт памяти microSD и боковой сканер отпечатков пальцев. Он прибудет в фиолетовом и черном цветах.

Эти модели еще не прошли сертификацию 3C. Поскольку они прошли сертификацию TENAA, ожидается, что они будут запущены в апреле в Китае.