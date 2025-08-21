Полные характеристики Redmi Note 15 Pro+ раскрыты перед презентацией

Сегодня в Китае Xiaomi официально представит серию Redmi Note 15. За несколько часов до события инсайдер Digital Chat Station опубликовал полные спецификации новых моделей.

Согласно утечке, Redmi Note 15 Pro+ получит 6,83-дюймовый 1,5K экран с четырьмя закруглёнными краями, выполненный по технологии «equal depth». Дисплей использует светящийся материал, применяемый в флагманских смартфонах компании, и защищён стеклом Dragon Crystal, позиционируемым как более прочная альтернатива Gorilla Glass. Это приближает внешний вид Pro+ к премиальным моделям.

Основная камера устройства будет 50-мегапиксельной OV50E с размером сенсора 1/1,55 дюйма и оптической стабилизацией изображения. В конфигурацию также войдёт 50-мегапиксельный телеобъектив с 2,5-кратным зумом.

Телефон будет работать на новом процессоре Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 и оснащён аккумулятором ёмкостью 7000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки 90 Вт. В тесте Geekbench устройство набрало 1 228 очков в одноядерном режиме и 3 230 — в многоядерном.

С точки зрения защиты, аппарат получит стандарты IP66, IP68, IP69 и IP69K. При этом корпус выполнен из пластикового среднего каркаса и задней панели из стекловолокна.

Звук тоже обновлён: Redmi Note 15 Pro+ оснастили парой симметричных динамиков 1115, что обычно встречается в более дорогих моделях.

В утечке также упоминается обычная версия Redmi Note 15 Pro, у которой плоский экран, но сохраняется аккумулятор на 7000 мА·ч и те же стандарты защиты от воды и пыли.

Стоимость моделей станет известна на презентации, которая состоится сегодня.