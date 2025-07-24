Политика конфиденциальности MAX допускает передачу данных пользователей госорганам

Мессенджер MAX обновил политику конфиденциальности, внеся положения, позволяющие передавать персональные данные пользователей государственным структурам по их запросу.

Согласно новым условиям, мессенджер может предоставлять следующие сведения: IP-адреса, данные о модели устройства, фамилию, имя, отчество, дату рождения, фото профиля и описание аккаунта. Также предусмотрен постоянный сбор информации о местоположении, типе браузера и интернет-провайдере.

Кроме того, в правилах указано, что файлы cookie будут использоваться для идентификации пользователей, несмотря на то, что ранее заявлялось об их применении исключительно в целях улучшения работы сервиса.

Отмечается, что компания прямо указывает на готовность передавать все указанные данные при поступлении соответствующего запроса.