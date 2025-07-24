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Политика конфиденциальности MAX допускает передачу данных пользователей госорганам

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

Мессенджер MAX обновил политику конфиденциальности, внеся положения, позволяющие передавать персональные данные пользователей государственным структурам по их запросу.

Согласно новым условиям, мессенджер может предоставлять следующие сведения: IP-адреса, данные о модели устройства, фамилию, имя, отчество, дату рождения, фото профиля и описание аккаунта. Также предусмотрен постоянный сбор информации о местоположении, типе браузера и интернет-провайдере.

Кроме того, в правилах указано, что файлы cookie будут использоваться для идентификации пользователей, несмотря на то, что ранее заявлялось об их применении исключительно в целях улучшения работы сервиса.

Отмечается, что компания прямо указывает на готовность передавать все указанные данные при поступлении соответствующего запроса.

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