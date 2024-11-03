Политик Шейкин призывал россиян сменить заводские PIN-коды SIM-карт

Россиянам настоятельно рекомендуется сменить заводские PIN-коды на SIM-картах для повышения безопасности личных данных. Сенатор Артем Шейкин в беседе с РИА Новости заявил, что установка индивидуального сложного PIN-кода поможет защитить SIM-карту в случае кражи телефона.

Шейкин отметил, что многие россияне не задумываются о защите своей SIM-карты и оставляют заводской код, что делает их уязвимыми.

Несмотря на наличие биометрической защиты на смартфонах, номер телефона остается слабым местом. В случае кражи телефона мошенники могут легко извлечь SIM-карту и использовать её в другом устройстве, получая доступ к мессенджерам и другим сервисам через SMS.

Политик подчеркнул, что телефонный номер связан с многими важными сервисами, включая банковские приложения и социальные сети.

Он также отметил, что даже двухфакторная аутентификация не спасает от угрозы, если злоумышленник получает доступ к SIM-карте и может перехватывать сообщения.