Politico сообщило об ошибках в подготовленных с помощью ИИ законопроектах в США

Как пишет издание Politico, американские законодатели все чаще прибегают к использованию нейросетей ChatGPT и Claude при подготовке текстов законопроектов, однако получаемые таким образом документы нередко содержат ошибки и неточные юридические формулировки. По этой причине юристам Палаты представителей приходится тратить дополнительное время на проверку и переработку таких текстов — порой это занимает больше времени, чем потребовалось бы на подготовку документа с нуля.

В частности, в законопроектах, созданных при помощи искусственного интеллекта, встречаются некорректные ссылки на действующие правовые нормы, а также ошибки в определениях и формулировках. Подобные недочеты, как отмечает издание, способны привести к задержкам в процессе принятия законов и стать причиной судебных споров.