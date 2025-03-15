Полезная, но опасная функция в телефонах грозит потерей личных данных

Россиянам советуют быть осторожными с функцией демонстрации экрана в мессенджерах. Именно эта функция оказалась опасной, так как мошенники научились с ее помощью красть личные данные и информацию.

Один из распространенных методов мошенничества называется «фальшивый босс». Злоумышленники выдают себя за руководство или коллег и просят зарегистрироваться на известном сайте. Чтобы ускорить процесс, они предлагают помощь и просят включить демонстрацию экрана.

Если пользователь соглашается, мошенники получают доступ к его данным и могут начать восстановление аккаунта на портале «Госуслуги». Код подтверждения, который приходит на телефон, также может быть зафиксирован на экране, что позволяет мошенникам полностью захватить учетную запись.

Жителям рекомендуется никогда не включать демонстрацию экрана по просьбе незнакомцев и всегда проверять информацию, если кто-то требует срочных действий с личными данными.