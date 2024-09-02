Покупателям в РФ предложили предзаказ нового iPhone без предоплаты

На «Яндекс Маркете» стартовал предзаказ iPhone 16. Для оформления необходимо оставить заявку на сайте, при этом платить за устройство или покупать сертификат не нужно.

Предзаказ позволит покупателям узнать о новых моделях и их ценах, чтобы потом решить, хотят ли они купить смартфон.

Подробные характеристики и дата начала продаж будут объявлены во время презентации Apple. В этот же день информация появится на сайте маркетплейса.

Кроме iPhone, можно будет заказать чехлы, защитные стекла и другие аксессуары от бренда Commo. В день начала продаж покупатели, оставившие заявку, получат уведомление, чтобы перейти на страницу для покупки.