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Покупателям в РФ предложили предзаказ нового iPhone без предоплаты

Автор На чтение 1 мин Просмотров 18 Опубликовано

На «Яндекс Маркете» стартовал предзаказ iPhone 16. Для оформления необходимо оставить заявку на сайте, при этом платить за устройство или покупать сертификат не нужно.

Покупателям в РФ предложили предзаказ нового iPhone без предоплаты

Предзаказ позволит покупателям узнать о новых моделях и их ценах, чтобы потом решить, хотят ли они купить смартфон.

Подробные характеристики и дата начала продаж будут объявлены во время презентации Apple. В этот же день информация появится на сайте маркетплейса.

Кроме iPhone, можно будет заказать чехлы, защитные стекла и другие аксессуары от бренда Commo. В день начала продаж покупатели, оставившие заявку, получат уведомление, чтобы перейти на страницу для покупки.

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