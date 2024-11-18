Покупатели в РФ чаще выбирают подержанные iPhone вместо Samsung

В третьем квартале 2023 года на российском рынке подержанных смартфонов наблюдался рост продаж iPhone, согласно данным издания «Ведомости» и платформы «Авито».

В ожидании выхода моделей iPhone 16 продажи в августе и сентябре увеличились на 5%. На Ozon продажи подержанных iPhone в первом и втором кварталах не превышали 4000 единиц, но в третьем квартале выросли до 8000 единиц.

Однако после этого всплеска рынок вторичных iPhone вернулся к прежним уровням, как показала статистика сервиса Mpstats.

В третьем квартале доля iPhone на рынке составила 63% всех продаж подержанных смартфонов, тогда как Samsung занял второе место с 12%.