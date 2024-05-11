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Покупатели iPhone чаще выбирают более дорогие версии смартфонов

Автор На чтение 1 мин Просмотров 7 Опубликовано

По данным аналитического агентства Consumer Intelligence Research Partners (CIRP), покупатели iPhone отдают предпочтение  моделям с большим объёмом памяти, что приводит к увеличению прибыли Apple.

Согласно исследованию, базовая версия iPhone становится всё менее популярной, и 44% пользователей выбирают модели с расширенной памятью.

Аналитики не раскрывают точные цифры, но отмечают, что разница в стоимости памяти между моделями iPhone 15 на 128 ГБ и iPhone 15 на 512 ГБ оказывается незначительной для Apple, но для потребителя это может быть разницей в $300.

Статистика показывает, что чем старше и более доступен по цене был предыдущий смартфон у пользователя, тем меньше вероятность выбрать модель с расширенной памятью.

Процент покупателей, выбравших увеличенный объём памяти, составляет 55% для владельцев iPhone 15, 39% для iPhone 14, 32% для iPhone 13, 28% для iPhone 12 и 38% для iPhone SE.

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