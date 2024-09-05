Покупателей в РФ предупредили о мошенничестве с заказами новых iPhone

В преддверии презентации iPhone 16, которая пройдет 9 сентября, в России стартовали предзаказы на новый смартфон. Однако эксперты предупреждают о рисках мошенничества, так как некоторые недобросовестные продавцы могут воспользоваться интересом к устройству.

Крупные онлайн-магазины, например, «Яндекс Маркет», предлагают пользователям оставить заявку без предоплаты, чтобы узнать о начале продаж. Но это привело к тому, что мошенники начали предлагать устройства по завышенным ценам.

Компания «М.Видео-Эльдорадо» анонсировала трансляцию презентации Apple на русском языке, после которой начнется предзаказ на iPhone 16, а также на новые модели Apple Watch. Ожидается, что продажи стартуют в сентябре, хотя точные даты пока не названы. Wildberries пока не планирует открывать предзаказы, но обещает начать продажи сразу после официального запуска.

МТС предлагает виртуальные сертификаты на iPhone 16 за 25 тысяч рублей, что позволит покупателям первыми получить новинку. В прошлом году такая схема с iPhone 15 Pro Max была успешной. Однако IT-эксперты предупреждают о рисках покупки серых устройств, особенно из первых партий, так как они могут иметь проблемы.

Чтобы избежать мошенников, эксперты советуют оформлять предзаказ только через официальные каналы и быть осторожными с незнакомыми продавцами. Также важно внимательно читать условия предзаказа и отзывы других покупателей.

Источник: Известия.