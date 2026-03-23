Поколение Z ведет рост покупок через искусственный интеллект

Поколение Z становится ключевым драйвером роста онлайн-покупок с использованием искусственного интеллекта. Об этом сообщает Mediapost со ссылкой на исследование компании Skai. По данным аналитиков, запросы на товары через ИИ растут быстрее других каналов, а пользователи все чаще переходят от рекомендаций к оформлению заказов.

Отмечается, что представители поколения Z в 1,5 раза чаще используют ИИ для сравнения цен и значительно активнее совершают покупки через подобные инструменты. Почти треть молодых пользователей уже оформляли заказы с применением ИИ, тогда как среди старшего поколения такие случаи остаются единичными.

По данным исследования, около 65% пользователей переходят на сайты магазинов через рекомендации ИИ, и значительная часть из них доводит процесс до покупки. Это свидетельствует о формировании нового канала продаж, в котором алгоритмы играют заметную роль при принятии решений.

При этом уровень доверия к технологиям остается ограниченным. Пользователи готовы использовать ИИ для поиска и отбора товаров, однако значительно реже доверяют автоматическое оформление покупок без участия человека.

Эксперты отмечают, что именно поколение Z демонстрирует наибольшую готовность делегировать искусственному интеллекту полный цикл покупки, что указывает на изменение потребительской модели. По данным Salesforce, ИИ уже влияет примерно на 20% мировых розничных продаж. Трафик, сформированный через ИИ-запросы, показывает более высокий уровень вовлеченности и конвертируется в покупки значительно чаще, чем переходы из социальных сетей.