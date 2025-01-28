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Поклонники занимают очереди и живут в палатках ради покупки видеокарт GeForce RTX 5090 и RTX 5080

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Перед стартом продаж видеокарт GeForce RTX 5090 и RTX 5080, который запланирован на 30 января, некоторые нетерпеливые покупатели начали занимать очереди. Они поселились в палатках у магазина Micro Center в Калифорнии за четыре дня до запуска.

Поклонники занимают очереди и живут в палатках ради покупки видеокарт GeForce RTX 5090 и RTX 5080

У магазина установлено уже более десятка палаток, и их количество растет. Один из пользователей Reddit сообщил, что он и его друзья планируют купить RTX 5090 для себя, а не для перепродажи.

Ожидается, что видеокарта RTX 5090 будет крайне дефицитной. Крупные розничные сети сообщают о наличии всего нескольких экземпляров на всю страну, а большинство карт будет стоить значительно дороже рекомендованной цены в 2000 долларов из-за политики производителей.

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