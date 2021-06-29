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Покажите свою любовь к своей стране с новыми ремешками и циферблатами

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Один из способов настроить ваши умные часы — с помощью ремешков. Если у вас есть умные часы, вы можете приобрести официальный ремешок от производителя или стороннего производителя. Для Apple, владельцев Watch, которые хотят подобрать новый ремень, могут пойти с одним из новых 22 групп Sport Loop тематических после флагов стран (или официальных цветов).

Покажите свою любовь к своей стране с новыми ремешками и циферблатами Apple

Ремешки International Collection — это браслеты Sport Loop, выпущенные ограниченным тиражом, которые представляют 22 страны со всего мира. Доступные диапазоны представляют следующие страны: Австралия, Бельгия, Бразилия, Канада, Китай, Дания, Франция, Германия, Великобритания, Греция, Италия, Ямайка, Япония, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Россия, Южная Африка, Южная Корея. , Испания, Швеция и США.

Каждая группа также поставляется с подходящим загружаемым циферблатом Stripes для дальнейшей настройки ваших часов. Вы можете легко загрузить циферблат с помощью функции App Clip из пакета. Вы также можете загрузить любой из 22 циферблатов с веб-сайта Apple, которыми вы можете поделиться с другими пользователями с помощью Face Sharing.

Источник — Astrera.

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