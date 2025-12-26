Поиск в «Проводнике» Windows 11 станет быстрее и экономичнее

Компания Microsoft тестирует изменения в «Проводнике» Windows 11, которые должны заметно снизить потребление оперативной памяти и ускорить поиск файлов. Оптимизация особенно затронет сценарии работы с большими папками и коллекциями изображений.

Нововведение появилось в инсайдерской сборке Windows 11 Build 26220.7523 и более новых версиях. Пока изменения доступны только участникам программы Windows Insider.

Суть обновления заключается в устранении дублирующихся операций индексации. Ранее система могла несколько раз подряд индексировать одни и те же файлы и каталоги, из-за чего возрастала нагрузка на процессор, диск и оперативную память. Теперь «Проводник» будет избегать повторной обработки уже проиндексированных данных.

В Microsoft поясняют, что поиск в «Проводнике» не имеет собственного движка и работает поверх стандартного Windows Search Indexer. Несмотря на его «умную» архитектуру, на практике индексатор иногда запускал лишние фоновые задачи. Новая логика должна сократить количество операций ввода-вывода, снизить расход ОЗУ и сделать поиск заметно отзывчивее.

Помимо этого, компания продолжает переработку контекстного меню «Проводника», которое в Windows 11 часто критикуют за перегруженность. В тестовых сборках часть редко используемых пунктов начали переносить в дополнительное подменю. Туда перемещаются действия вроде «Сжать в архив», «Копировать путь», «Повернуть вправо/влево» и «Сделать фоном рабочего стола». Основное меню планируют оставить максимально компактным и сосредоточенным на самых востребованных командах.

Все изменения пока находятся на стадии тестирования. По предварительным данным, они могут начать распространяться среди обычных пользователей в конце января или в феврале. Если оптимизация оправдает ожидания, это станет одним из самых заметных и полезных обновлений «Проводника» в Windows 11 за последнее время.