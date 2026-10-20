Подводная электростанция впервые достигла положительного энергобаланса

Американская компания Endurance Energy провела испытания экспериментальной подводной геотермальной электростанции Adélie. Во время тестирования установка на короткое время произвела больше электрической мощности, чем потребляли её собственные системы.

О результатах эксперимента стало известно 20 октября. Испытания проходили в сентябре в районе действующего подводного вулкана Аксиал на северо-востоке Тихого океана, приблизительно на глубине 1524 метров.

Масса экспериментальной станции составляет около трёх тонн, а её проектная мощность — 100 кВт. Оборудование предназначено для получения электроэнергии за счёт тепла гидротермальных источников на морском дне.

Принцип работы основан на передаче тепла от горячей подводной жидкости к рабочему веществу энергетической установки. Образующийся пар приводит в движение турбину, соединённую с электрогенератором.

Первоначально специалисты планировали использовать пробурённые скважины. Однако параметры одной из них оказались недостаточными для обеспечения необходимого потока горячей жидкости.

В результате станцию переместили к естественному гидротермальному источнику с температурой около 281 градуса Цельсия.

Подключить оборудование и управлять им помог дистанционно управляемый подводный аппарат Ropos. Для передачи данных использовалась океанографическая кабельная инфраструктура Regional Cabled Array.

Во время испытания 27 сентября турбина достигла скорости вращения 26 тысяч оборотов в минуту. Генератор выработал 60 Вт·ч электроэнергии.

В течение 8,7 секунды установка имела положительный баланс мощности. Средняя чистая мощность в этот период составляла около 2 кВт, а максимальная достигала 16,5 кВт.

Затем автоматическая система безопасности остановила оборудование из-за проблемы с передачей данных аккумуляторного модуля. При повторном запуске возникла неисправность кабеля питания насоса охлаждения.

Разработчики намерены устранить выявленные недостатки и провести следующий этап испытаний зимой 2026–2027 годов. Модернизированная установка получит название Gentoo.

Параллельно Endurance Energy разрабатывает коммерческую систему мощностью 2 МВт для проекта в районе островного государства Тонга. Начало его реализации планируется в 2027 году.

Несмотря на успешное подтверждение принципа работы, технология пока остаётся экспериментальной. Её экономическая эффективность, надёжность при длительной эксплуатации и воздействие на морскую среду требуют дальнейшей проверки.