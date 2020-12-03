Подробные характеристики Snapdragon 888 официально подтверждены

Snapdragon 888 5G мобильная платформа, которая пошла официальные ранее, является самым передовым мобильным чипсетом от Qualcomm. Официальная страница характеристик Snapdragon 888 теперь доступна на веб-сайте Qualcomm. Новый SoC, который, как ожидается, будет работать на флагманских телефонах Android в 2021 году, будет содержать несколько новых улучшений по сравнению с его предшественником, то есть Snapdragon 865 SoC.

Snapdragon 888 — это 5-нм чипсет, состоящий из первого в мире производительного процессора ARM Cortex-X1, который работает на частоте 2,84 ГГц, трех больших Cortex-A78 с максимальной частотой 2,4 ГГц и четырех маломощных процессоров Cortex-A55 с тактовой частотой 1,8 ГГц. . По сравнению со своим предшественником SD888 обещает на 25 процентов лучшую производительность. Графический процессор Adreno 660 обещает на 35 процентов более быстрый рендеринг графики, чем его предыдущее поколение. Сообщается, что он поддерживает до 16 ГБ оперативной памяти LPPDR5, работающей на частоте 3200 МГц, и хранилище UFS 3.1.

Для обработки AI Snapdragon 888 оснащен Qualcomm Engine 6- го поколения с новым процессором Hexagon 780 DSP. Скалярный ускоритель, который теперь стал на 50 процентов мощнее, тензорный ускоритель, который в два раза быстрее, и блоки векторной обработки объединены внутри Hexagon 780 DSP с 16-кратной общей памятью AI. Следовательно, компания называет его архитектурой слитого ускорителя ИИ. Согласно Qualcomm, Hexagon 780 DSP предлагает производительность AI 26 TOPS, что в 3 раза увеличивает производительность на ватт. Sensing Hub 2- го поколения поставляется со специальным маломощным постоянно работающим AI-процессором для обработки фоновых задач, таких как пробуждение экрана, обнаружение подъема и активности, а также обнаружение звуковых событий.

Модем Snapdragon X60 5G обещает максимальную скорость загрузки 7,5 Гбит / с для 5G и пиковую скорость загрузки 3 Гбит / с для 5G. Он поддерживает сети 5G mmWave и менее 6 ГГц, сети 5G SA / NSA, сети FDD и TDD. Он также поддерживает Wi-Fi 6E, NFC и Bluetooth 5.2. Системы поддержки GPS включают Beidou, Galileo, ГЛОНАСС, двухчастотную GNSS, NavIC, с поддержкой NavIC, GPS, GNSS, QZSS и SBAS.

Spectra 580 ISP — это система IPS с тройным изображением, которая позволяет записывать видео с трех разных одновременно в качестве 4K HDR. Он поддерживает одиночную камеру с разрешением до 200 мегапикселей, двойную камеру с разрешением до 64 мегапикселей и тройную камеру с разрешением до 28 мегапикселей. Он может снимать фотографии с глубиной цвета 10 бит, 120 изображений с разрешением 12 мегапикселей за одну секунду и записывать видео 4K со скоростью 120 кадров в секунду. Телефоны с чипом SD888 будут поддерживать максимальное разрешение 4K при 60 Гц и четырехъядерное разрешение HD + при 144 Гц. Для геймеров SD888 имеет Snapdragon Elite Gaming с функцией Game Quick Touch, которая может уменьшить задержку отклика на касание, и есть шейдинг с переменной скоростью (VRS), который может улучшить рендеринг игр до 30 процентов.

Ожидается, что все основные бренды смартфонов, такие как Samsung, OnePlus, Xiaomi и другие, выпустят флагманы на базе SD88 в 2021 году. Ожидается, что первые смартфоны SD888 станут официальными в первом квартале следующего года.