Poco X8 Pro Max получил сертификацию TKDN перед запуском

Смартфон Poco X8 Pro Max, входящий в серию Poco X8 вместе с моделью X8 Pro, получил одобрение индонезийской платформы сертификации TKDN. Сертификат подтверждает поддержку 5G, однако технические подробности пока не раскрыты. Устройство имеет модельный номер 2602BPC18G и уже появлялось на других платформах сертификации, включая IMDA в Сингапуре, BIS в Индии и EEC, что указывает на планы выхода на несколько рынков.

Ранее появившийся IMEI-листинг помог подтвердить окончательное маркетинговое название устройства. Ожидается, что Poco X8 Pro Max и X8 Pro будут представлены в марте в разных странах.

По слухам, основанным на коде HyperOS 3 от Xiaomi, Poco X8 Pro Max получит аккумулятор ёмкостью 8 500 мА·ч с поддержкой проводной зарядки мощностью 100 Вт. Вероятно, смартфон станет модифицированной версией эксклюзивного для Китая Redmi Turbo 5 Max, отличаясь батареей: у Redmi ёмкость достигает 9 000 мА·ч.

Ожидается, что Poco X8 Pro Max получит AMOLED-дисплей 6,83 дюйма с разрешением 1280 × 2772 пикселя, частотой обновления 120 Гц, ШИМ-диммингом 3 840 Гц и пиковой яркостью до 3 500 нит. Смартфон, скорее всего, будет работать на чипсете MediaTek Dimensity 9500s, с 12 или 16 ГБ оперативной памяти и объёмом встроенной памяти до 512 ГБ. Основная камера предполагается с 50-Мп сенсором и OIS, поддержкой 8-Мп ультраширокоугольного объектива и 20-Мп фронтальной камерой.