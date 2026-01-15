Главная » Новости

Poco X8 Pro Max получил сертификацию BIS и обещает рекордную батарею

После глобального запуска серии Poco M8 компания, по слухам, сосредоточится на новой линейке Poco X8, старт которой может состояться в первом квартале этого года. Ожидается, что серия будет включать два устройства — Poco X8 Max и Poco X8 Pro Max, а стандартная модель Poco X8 в ней может отсутствовать. По данным источников, X8 Max и X8 Pro Max являются ребрендингом серии Redmi Turbo 5 для китайского рынка.

Poco X8 Pro Max недавно получил одобрение индийской сертификационной платформы BIS под модельным номером 2602BPC18I. Ранее Poco X8 Pro с номером 2511FPC34I также проходил сертификацию BIS. Следует отметить, что в базе BIS указываются только номера моделей, а окончательные маркетинговые названия пока не подтверждены официально.

Ожидается, что Poco X8 Pro Max станет ребрендированной версией Redmi Turbo 5 Pro Max и первым смартфоном с новым процессором Dimensity 9500s. В Geekbench устройство засветилось с 16 ГБ оперативной памяти и Android 16, вероятно с оболочкой HyperOS 3. Экран должен быть OLED LTPS с разрешением 1,5K и диагональю около 6,83 дюйма, а аккумулятор — ёмкостью 9000 мА·ч с поддержкой зарядки 100 Вт. Остальные характеристики пока не раскрыты.

